القضاء الايراني: الاعتداء الصهیوني على سجن إيفين خلّف 71 شهیدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انهوقال "اصغر جهانغير" إن الأضرار التي لحقت بجيران سجن إیفین هي أضرار مادية جسيمة، مضيفاً أن الاعتداء الصهيوني على السجن تسبب في أضرار مادية واسعة وجسدیة للجيران بالقرب من قاعة الاجتماعات ومبنى النيابة العامة.

وتابع قائلا: ان في يوم الهجوم، قدم عدد من العائلات، إلى سجن إيفين لزيارة أو متابعة شؤون سجنائهم، ولكن للأسف أصيبت القاعة المذكورة بقذيفة،واستشهد وأصيب عدد من المواطنين الذين كانوا موجودين في ذلك المكان.

وأضاف جهانغير: للأسف، أصيب بعض الأشخاص في هذا الحادث، وتلقى بعضهم العلاج في موقع الحادث، ونُقل بعضهم إلى المستشفى وتلقوا العلاجات التكميلية.

یذکر أن الكيان الصهيوني استهدف بعض مباني سجن إيفين في عدوانه الأخير، وأثبت مرة أخرى عدم التزامه بالقوانين الدولية.

/انتهی/