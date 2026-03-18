مقر خاتم الأنبياء: سننتقم بشدة من الهجوم على البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "العقيد ذو الفقاري" أعلن اليوم الأربعاء أن العدو المجرم قد اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران.

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي : كما حذرنا سابقا، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد لبلادنا لهجوم أمريكي صهيوني، فسنقوم، إلى جانب الهجوم القوي على العدو، بمهاجمة مصدر الاعتداء بشدة، ونعتبر استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز في بلد مصدر الهجوم أمرا مشروعا لنا، وسنقوم بالانتقام بشدة في أقرب فرصة.

وتابع "العقيد ذوالفقاري" : ليترقب الأعداء التحرك القوي للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.