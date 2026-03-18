  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٧:٤٤ م

مقر خاتم الأنبياء: سننتقم بشدة من الهجوم على البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران

صرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي "العقيد إبراهيم ذو الفقاري" بأن العدو المجرم قد اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران؛ مؤكدا أننا سننتقم بشدة من الهجوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "العقيد ذو الفقاري" أعلن اليوم الأربعاء أن العدو المجرم قد اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران.

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي : كما حذرنا سابقا، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد لبلادنا لهجوم أمريكي صهيوني، فسنقوم، إلى جانب الهجوم القوي على العدو، بمهاجمة مصدر الاعتداء بشدة، ونعتبر استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز في بلد مصدر الهجوم أمرا مشروعا لنا، وسنقوم بالانتقام بشدة في أقرب فرصة.

وتابع "العقيد ذوالفقاري" : ليترقب الأعداء التحرك القوي للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رمز الخبر 1969358

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات