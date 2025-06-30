اللواء صفوي: زوال الكيان الصهيوني ونتنياهو يقترب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم اللواء يحيى صفوي، مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تعازيه باستشهاد أكثر من 20 قائدًا من حرس الثورة الإسلامية، بمن فيهم الفريق الشهيد محمد باقري وشهداء آخرون، وشرح مواقفه وآرائه بشأن الوضع الراهن في المنطقة ومستقبلها للصحفيين.

وأكد أنه بخبرة تزيد عن 40 عامًا في الدفاع عن الثورة الإسلامية، أقول إن النصر النهائي سيتحقق للشعب الإيراني، وقال: سيفشل الأعداء في تحقيق أهدافهم. لم يتمكنوا من جعل إيران تستسلم أو إسقاط الثورة الإسلامية، بل فشلوا حتى في محاولاتهم الانقلابية.

كما أشار اللواء صفوي إلى وضع الكيان الصهيوني، قائلاً: لقد تسارعت وتيرة موت الصهاينة، وستُراق دماء الشهداء المظلومين في غزة ولبنان وفلسطين وسوريا انتقامًا لهذا الكيان.

وأعلن: إن زوال الكيان الصهيوني ونتنياهو يقترب.

وتابع بالإشارة إلى تشكيل الشرق الأوسط الكبير المتمركز حول الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة، قائلاً: إن قوة العالم الإسلامي بمليار وستمائة مليون مسلم ستتغلب على قوة الغرب، وستتراجع أمريكا.