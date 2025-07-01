ارتفاع عدد شهداء الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى 56 ألفا و647 شهيدا.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة شهاب للأنباء، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أصدرت بيانا أعلنت فيه آخر الإحصائيات حول الشهداء والجرحى نتيجة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن 56,647 مواطناً استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023.

وذكرت المؤسسة الطبية الفلسطينية أن إجمالي عدد الجرحى جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع بلغ 134105 جريحاً.

وأعلنت الوزارة أن جثامين 116 شهيداً تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أصيب 463 شخصاً خلال نفس المدة.

كما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 في الموجة الجديدة من العدوان على غزة 6315 شهيداً و22064 جريحاً.

ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين مدفونين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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