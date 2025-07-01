مساعد وزير الرياضة يعلن عن استشهاد 68 رياضيا إثر عدوان الكيان الصهيوني على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نظري إن خلال العدوان الصهيوني على إيران لمدة 12 يوما، واصلت كافة موظفي وموظفات وزارة الرياضة والشباب أنشطتهم دون انقطاع.

وأضاف: بعد عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا، ازدادت الوحدة والتماسك الوطنيان بشكل ملحوظ، لا سيما بين جيل الثمانينيات والتسعينيات. لطالما علّمتنا ثقافتنا وقيمنا الدينية ألا نستسلم للظلم.

وكان الاحتلال الصهيوني قد شن، بدعم أميركي، عدوانا واسعا على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوما، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران بهجمات واسعة بعنوان عمليات "الوعد الصادق 3" شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية وحيوية داخل الأراضي المحتلة.

وانضمت الولايات المتحدة إلى حرب الكيان الصهيوني على إيران يوم 22 حزيران/يونيو، بمهاجمة ثلاثة مواقع نووية: فوردو ونطنز، وأصفهان.

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