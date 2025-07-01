  1. إيران
  2. الرياضة
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٤ م

مساعد وزير الرياضة يعلن عن استشهاد 68 رياضيا إثر عدوان الكيان الصهيوني على إيران

مساعد وزير الرياضة يعلن عن استشهاد 68 رياضيا إثر عدوان الكيان الصهيوني على إيران

قال مساعد وزير الرياضة والشباب في الشؤون القانونية، البرلمان والمحافظات، "غني نظري"، إن خلال العدوان الصهيوني على ا يران لمدة 12 يوما، استشهد 68 رياضيا ايرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نظري إن خلال العدوان الصهيوني على إيران لمدة 12 يوما، واصلت كافة موظفي وموظفات وزارة الرياضة والشباب أنشطتهم دون انقطاع.

وأضاف: بعد عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا، ازدادت الوحدة والتماسك الوطنيان بشكل ملحوظ، لا سيما بين جيل الثمانينيات والتسعينيات. لطالما علّمتنا ثقافتنا وقيمنا الدينية ألا نستسلم للظلم.

وكان الاحتلال الصهيوني قد شن، بدعم أميركي، عدوانا واسعا على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوما، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران بهجمات واسعة بعنوان عمليات "الوعد الصادق 3" شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية وحيوية داخل الأراضي المحتلة.

وانضمت الولايات المتحدة إلى حرب الكيان الصهيوني على إيران يوم 22 حزيران/يونيو، بمهاجمة ثلاثة مواقع نووية: فوردو ونطنز، وأصفهان.

/انتهى/

رمز الخبر 1960127

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات