قاعدة الشهيد فكوري: دوي انفجارات في الساعات القادمة في تبريز يرتبط بتفكيك الذخائر المتبقية من الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لبيان قائدة الشهيد فكوري الجوية، سيُسمع دوي انفجارات في الساعات القادمة لتفكيك وتحييد الذخائر المتبقية من حرب الـ 12 يومًا وتنظيف المناطق باتجاه قاعدة الشهيد فكوري الجوية.

ولذلك، لا تدعو أصوات الانفجارات هذه إلى القلق، وعلى المواطنين التزام الهدوء وإبلاغ الآخرين.

هذا واستشهد 66 شخصًا وجُرح 126 آخرون في أذربيجان الشرقية نتيجة عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا في حرب الـ 12 يومًا المفروضة. وخلال هذه الفترة من الدفاع المقدس، أُسقطت سبع طائرات مسيرة ومقاتلتان صهيونيتان في سماء أذربيجان الشرقية.

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