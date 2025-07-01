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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٥ م

قاعدة الشهيد فكوري: دوي انفجارات في الساعات القادمة في تبريز يرتبط بتفكيك الذخائر المتبقية من الحرب

قاعدة الشهيد فكوري: دوي انفجارات في الساعات القادمة في تبريز يرتبط بتفكيك الذخائر المتبقية من الحرب

 أصدرت قاعدة الشهيد فكوري الجوية في تبريز بيانًا أعلنت فيه عن دوي انفجار مُتحكّم فيه في الساعات القادمة، وأضافت: "دوي انفجارات في الساعات القادمة في تبريز يرتبط بتفكيك ذخائر حرب الـ 12 يومًا المفروضة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لبيان قائدة الشهيد فكوري الجوية، سيُسمع دوي انفجارات في الساعات القادمة لتفكيك وتحييد الذخائر المتبقية من حرب الـ 12 يومًا وتنظيف المناطق باتجاه قاعدة الشهيد فكوري الجوية.

ولذلك، لا تدعو أصوات الانفجارات هذه إلى القلق، وعلى المواطنين التزام الهدوء وإبلاغ الآخرين.

هذا واستشهد 66 شخصًا وجُرح 126 آخرون في أذربيجان الشرقية نتيجة عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا في حرب الـ 12 يومًا المفروضة. وخلال هذه الفترة من الدفاع المقدس، أُسقطت سبع طائرات مسيرة ومقاتلتان صهيونيتان في سماء أذربيجان الشرقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960128
جواد ماستری فراهانی

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