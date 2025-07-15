المنتخب الايراني لكرة السلة يقيم معسكرا تحضيريا في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الإيراني لكرة السلة، قال في بيان إن هذا المعسكر يهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق البطولة القارية، حيث يخوض المنتخب الإيراني خلال فترة المعسكر عدة مباريات ودية أمام فرق محلية في لبنان.

وضمّت قائمة المنتخب 16 لاعبًا هم: أرسلان كاظمي، مبين شيخي، مهدي جعفري، محمدمهدي حيدري، بهنام يخجالي، سينا واحدي، نويد رضائي‌ فر، أميرحسين آذري، متين آقاجان‌ بور، محمد أميني، محمد مهدي رحيمي، آرمان زنكنه، سالار منجي، حسن علي‌ أكبري، وميثم ميرزايي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبان بهنام يخجالي ومحمد أميني إلى صفوف الفريق في بيروت، بعد تغيبهما عن المعسكر السابق في طهران.

ويتكوّن الجهاز الفني للمنتخب من:

سوتيريس مانولوبولوس (المدير الفني)

فرزاد كوهيان ومحمد كسائي‌ بور (مدربان مساعدان)

محسن شاه‌ علي (مدير المنتخب)

آرش بهادرزاده (المدير التنفيذي)

مهدي جراغي (مدرب اللياقة)

مجيد صادقي (المعالج الفيزيائي)

حسين دهقاني (مسؤول التجهيزات)

وتقام بطولة كأس آسيا 2025 في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 17 آب/أغسطس المقبل، حيث يلعب المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية إلى جانب كل من اليابان، سوريا، وغوام.

وفيما يلي جدول مباريات المنتخب الإيراني في الدور الأول:

الأربعاء 6 آب/أغسطس: إيران × غوام – الساعة 18:30 بتوقيت طهران

الجمعة 8 آب/أغسطس: إيران × اليابان – الساعة 14:40 بتوقيت طهران

الأحد 10 آب/أغسطس: إيران × سوريا – الساعة 21:30 بتوقيت طهران

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