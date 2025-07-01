إنشاء خطين ومنصة في محطة شلامجة الحدودية للسكك الحديدية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد جبرعلي ذاكري، المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اجتماع مقر الأربعين، على أن السكك الحديدية يجب أن تتخذ إجراءات تنفيذية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة وإعداد محطات الركاب خلال شعائر الأربعين، قائلاً:"وصلت خطوط السكك الحديدية حاليا إلى حدود شلامجة، ويجري إنشاء خطين ومنصة للسكك الحديدية في محطة شلامجة الحدودية، والتي سيتم تشغيلها بحلول الأربعين."

وفي إشارة إلى خط سكة حديد شلمجة-البصرة، أكد الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية: "نظرًا لالتزام الجانب العراقي، نأمل أن يبدأ تشغيل مشروع سكة حديد شلمجة-البصرة العام المقبل. ومن ضمن أجندة السكك الحديدية هذا العام زيادة سعة المقاعد لتقديم المزيد من الخدمات للزوار".

وأضاف: "من المقرر أن تكون وجهات القطارات الخاصة محطات خرمشهر وكرمانشاه وهمدان لتقديم الخدمات للزوار حتى يتمكنوا من الخروج من حدود شلامجة - خسروي - جاذبة".

وأكد الرئيس التنفيذي للسكة الحديد على ضرورة إقامة مواكب العزاء والتخطيط الجيد للأنشطة الثقافية داخل القطارات والمحطات والإعداد الأمثل لعربات الركاب والقاطرات وتوفير حافلات السكك الحديدية من أجل خلق قطارات استثنائية.

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