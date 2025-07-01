السفير الايراني في العراق يسلم رسالة عراقجي لفؤاد حسين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية اوردته وكالة الانباء العراقية (واع) أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل يوم الاثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وسلّم السفير الإيراني خلال اللقاء رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقچي، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وأضاف: "كما تم التطرق إلى تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وانعكاساته على الأمن الإقليمي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان السفير آل صادق قد التقى قبل ايام، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق "الشيخ همام حمودي".

وشكر آل صادق، الشيخ حمودي والمرجعية العليا في العراق على موقفهم الشجاع والصادق، كما قدم الشكر للشعب العراقي والأحزاب العراقية على مشاعرهم الأخوية ودعمهم لإيران خلال الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يومًا.

وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء أن الجمهورية الإسلامية هي نموذج لبلد شجاع يتمتع بإرادة حرة وقوة تحدٍ، ويجب على الأمة الإسلامية أن تتخذه قدوة.

وأضاف قائلاً: "لقد دخلت إيران الحرب دفاعًا عن كرامة الأمة الإسلامية بأكملها، وحكمة سماحة قائد الثورة الاسلامية (حفظه الله) وبصيرته القيادية، وقوة عقيدة الشعب الإيراني الحسينية، كانت ضمانًا للنصر."

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