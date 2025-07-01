عراقجي محذراً أوروبا: لا تعقّدوا المسار الدبلوماسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع السيدة كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد ظهر الثلاثاء، بشأن آخر التطورات الإقليمية في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران.

واستذكر وزير الخارجية دفاع الأمة الإيرانية الحازم عن وحدة أراضيها وأمنها القومي في وجه العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي وأمريكا، ووصف العمل العدواني ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية ومقتل المواطنين الإيرانيين بأنه ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية ونظام منع الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، مؤكداً أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدفاع عن سيادة إيران بكل قوتها ضد أي شر.

وحذّر وزير خارجية الايراني من استمرار النهج الهدام للعديد من الدول الأوروبية، ومن تفاقم الوضع الراهن وتعقيد المسار الدبلوماسي.

وأكدت السيدة كلاس في هذا الاتصال الهاتفي أنه لا يوجد دليل على أن البرنامج النووي الإيراني يتوسع لصنع أسلحة نووية. كما شددت على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية ودعم الجهود المبذولة لتخفيف التوتر وإرساء الاستقرار في المنطقة.