وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان يبحثان التطورات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الطاجيكي، سراج الدين مهر الدين، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية في أعقاب العدوان المشترك الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى يوم الثلاثاء، أدان مهر الدين مجدداً الهجوم العسكري، واصفاً إياه بأنه انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما نقل تعازي وتضامن شعب وحكومة طاجيكستان مع الشعب الإيراني.

وأكد مهر الدين أن دوشنبه أدانت الهجمات في المحافل الدولية واللقاءات الثنائية، معرباً عن ثقته بأن الشعب الإيراني الحكيم والصامد سيتغلب على التحديات الراهنة بقوة.

من جانبه، شكر عراقجي طاجيكستان على موقفها، واصفًا الموقف الموحد للدول الإقليمية والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي بأنه دليل على وعي مشترك لدى معظم أطياف المجتمع الدولي بالتهديدات التي يشكلها الانفلات الأمني الإسرائيلي.

كما أكد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية المعنية الأخرى في محاسبة نظام الإبادة الجماعية على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.

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