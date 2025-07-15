عراقجي يؤكد مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حفظ الأمن والسلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي، بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وأجريا محادثات على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.

واستعرض وزيرا الخارجية الإيراني والروسي العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، والتطورات الإقليمية في أعقاب عدوان النظام الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي أُثيرت خلال الزيارة الأخيرة لوزير خارجيتنا إلى موسكو، وخلال اجتماعهما في ريو دي جانيرو.

في إشارة إلى الأجواء السياسية التي أوجدتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضد إيران إثر العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، أكد وزير خارجية بلادنا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع عن البلاد بقوة ومحاسبة المخالفين لحماية الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب.

كما أشار وزير الخارجية إلى آثار وعواقب العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في إبطال مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والدبلوماسية ونظام منع الانتشار، وشدد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي وجميع الحكومات في الوفاء بواجباتها في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة والعالم.