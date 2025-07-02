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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٩ ص

انتهاء عملية عودة الحجاج الايرانيين الى الوطن

انتهاء عملية عودة الحجاج الايرانيين الى الوطن

انتهت عملية عودة الحجاج الايرانيين من السعودية الى الوطن صباح الیوم الاربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير العام للمطارات في محافظة خراسان الرضوية(شرق ايران): "انتهت عملية إعادة أكثر من ١٣ ألف حاجّ إيراني من السعودية إلى مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد".

وأضاف محمود أماني: بعد وقف الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني وفتح الأجواء الشرقية للبلاد، تقرر نقل الحجاج الإيرانيين المتبقين في السعودية مباشرةً إلى مطار مشهد الدولي عبر مطار المدينة المنورة.

وأضاف: وصلت أول قافلة من حجاج التمتع الإيرانيين إلى مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي صباح 26 یونیو، ووصلت آخر قافلة صباح الیوم الاربعاء.

وأوضحت أماني: خلال هذه الفترة، تم اتخاذ جميع الترتيبات لعودة الحجاج الإيرانيين، بحيث يتم إرسالهم بعد دخول مطار مشهد إلى محافظاتهم الأصلية عبر أسطول بري.

وأضاف المدير العام لمطارات خراسان الرضوية: خلال هذه الفترة، عاد 13,322 حاجًا إيرانيًا من المملكة العربية السعودية إلى ديارهم على متن 55 رحلة تابعة للخطوط الجوية الإسلامية عبر مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي.

رمز الخبر 1960161
جواد ماستری فراهانی

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