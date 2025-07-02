انتهاء عملية عودة الحجاج الايرانيين الى الوطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير العام للمطارات في محافظة خراسان الرضوية(شرق ايران): "انتهت عملية إعادة أكثر من ١٣ ألف حاجّ إيراني من السعودية إلى مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد".

وأضاف محمود أماني: بعد وقف الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني وفتح الأجواء الشرقية للبلاد، تقرر نقل الحجاج الإيرانيين المتبقين في السعودية مباشرةً إلى مطار مشهد الدولي عبر مطار المدينة المنورة.

وأضاف: وصلت أول قافلة من حجاج التمتع الإيرانيين إلى مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي صباح 26 یونیو، ووصلت آخر قافلة صباح الیوم الاربعاء.

وأوضحت أماني: خلال هذه الفترة، تم اتخاذ جميع الترتيبات لعودة الحجاج الإيرانيين، بحيث يتم إرسالهم بعد دخول مطار مشهد إلى محافظاتهم الأصلية عبر أسطول بري.

وأضاف المدير العام لمطارات خراسان الرضوية: خلال هذه الفترة، عاد 13,322 حاجًا إيرانيًا من المملكة العربية السعودية إلى ديارهم على متن 55 رحلة تابعة للخطوط الجوية الإسلامية عبر مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي.