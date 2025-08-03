حريق مُسيطر عليه في مطار مشهد خلال الساعات القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إدارة العلاقات العامة في مطارات خراسان رضوي في بيان لها أن حريقًا مُسيطرًا عليه في العشب الجاف والأعشاب الضارة على أطراف أسطح الطائرات بمطار مشهد ستبدأ خلال الساعات القادمة.

وأوضح البيان: "نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجو، وتماشيًا مع متطلبات السلامة، ستبدأ عملية إحراق الأعشاب والأعشاب الجافة على أطراف أسطح الطائرات بمطار مشهد ستبدأ خلال ساعات، ولن تُسبب هذه العملية أي اضطراب في حركة الطيران".

ودعت إدارة العلاقات العامة في مطارات خراسان رضوي المواطنين والمقيمين في محيط مطار مشهد إلى عدم القلق بشأن الدخان الناتج عن هذا الحريق المُخطط له.

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