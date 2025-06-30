القائم بأعمال الحج الإيراني يثمن تعاون الحكومة السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والعمرة، والقائم بأعمال الحج، حجة الاسلام عبدالفتاح نواب بالتجربة الناجحة لموسم الحج هذا العام، وأعلن عن تحسن ملحوظ في الخدمات الإدارية والثقافية والصحية المقدمة للحجاج الإيرانيين.

وفي تصريحات صحفية أشاد بالدعم والمساعدة من المسؤولين المحليين، والتعاون الفعال في البلد المضيف، وقال: "هذا العام أيضًا، بفضل الله، أُقيمت مناسك حج كريمة ونشيطة للحجاج الإيرانيين. ورغم أننا واجهنا بعض الصعوبات في بداية الرحلة، إلا أننا كنا على ثقة بأن الله سيُكرم ضيوف بيته، وهذا ما حدث".

وفي إشارة إلى حضور 86 ألف حاج وخادم في حج هذا العام، قال: "إن نقل هذا العدد من الحجاج من إيران إلى السعودية وبالعكس، مع ضمان صحتهم وكرامتهم، كان عملاً جهادياً عظيماً نُفِّذ على أكمل وجه بفضل التخطيط الدقيق والتعاون بين مختلف الجهات".

اعتبر حجة الإسلام نواب الدور الفعال لتوصيات قائد الثورة الاسلامية واللقاء الأخير لوزير الدفاع السعودي مع سماحته في تعزيز التعاون مع الحكومة السعودية، وقال: "لقد نُفذت العديد من التوقعات والخطط وفقًا لتوقعاتنا، ولم تُنشأ تحديات إلا في حالات شخصية قليلة".

وفي إشارة إلى فوز الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجائزة "الخدمة المتميزة" في مجال الحج، أكد: "هذه الجائزة حقٌّ لشعبنا. ورغم العقوبات القاسية والقيود المالية والإدارية الشديدة، قُدّمت خدمات واسعة النطاق للحجاج. وبينما تمتلك العديد من الدول قوات محلية في المملكة العربية السعودية، نواجه عقبات كبيرة حتى في تحويل العملات الأجنبية؛ ومع ذلك، ظلت راية إيران الإسلامية مرفوعةً دائمًا، وكان خدام الحجاج في خدمتهم".

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