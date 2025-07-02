استشهاد 25 طالبًا و12 أستاذًا في عدوان الكيان الصهيوني الأخير

وأفادت وكالة مهر للأنباْء، انه صرّح رشيد جعفر بور، نائب وزير الثقافة بوزارة العلوم، بأن طبيعة الكيان الصهيوني هي الغصب ولديه الضعف في مختلف المجالات، وأنه يهاجم علمائنا وشعبنا لتعويض ضعفه ويأسه، وأضاف: "حتى أن هذا الكيان قامت باستشهاد عائلات القادة العسكريين في البلاد في عملية الاغتيال. من ناحية أخرى، استشهد أساتذتنا وطلابنا أيضًا في عمل مناهض للعلم".

وفي إشارة إلى استشهاد 25 طالبًا في الهجمات الأخيرة التي شنها النظام الصهيوني، قال: "بالإضافة إلى ذلك، استشهد حوالي 12 من أساتذتنا، وهذا النوع من السلوك يُظهر أن الكيان الصهيوني يرتكب عملاً معاديًا للإنسانية والعلم بسبب اليأس الذي وصل إليه".

وأشار نائب وزير الثقافة في وزارة العلوم: "على الرغم من أن المؤسسات الدولية والقانونية في العالم يجب أن تدافع عن الحق النووي للبلاد والقمع الذي تعرض له الشعب الإيراني، إلا أننا لاحظنا أن حقوق الإنسان مجرد شعارات لهذه المؤسسات".

وأكد جعفربور أن الجامعات قدمت دعمًا جيدًا للبيئة الدفاعية في البلاد، وأضاف: في مجال الإعلام والدفاع عن الحرب، أعلن العديد من الأساتذة والطلاب استعدادهم للمساعدة والدفاع عن الهوية الوطنية؛ حتى أن المنظمات الطلابية من جميع التيارات السياسية كتبت بيانًا يدافع عن نظام وهوية الثورة الإسلامية.

وأكد أن الجامعات أصبحت رائدة في التماسك الاجتماعي في الحرب الأخيرة، وقال: كان البعض مسروراً بتفرق المجموعات السياسية المختلفة في هذه الظروف، لكن التماسك الاجتماعي تعزز بشكل كبير بفضل قيادة الجامعات، وأعلنت اتجاهات مختلفة استعدادها للدفاع عن البلاد.

/انتهى/