تل أبيب تلجأ إلى الصين بعد خسارتها الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير أن الكيان الصهيوني يحاول استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي للصين لمواجهة إيران.

وأفادت الوكالة الإعلامية أن الصين هي الطرف الوحيد القادر على التأثير على إيران.

وزعمت قنصلية الكيان الصيهوني أنه إذا لم تشترِ الصين النفط الإيراني، فستواجه إيران مأزقًا.

يُدلي المسؤول الصهيوني المذكور بهذه التصريحات في الوقت الذي تكبد فيه النظام الصهيوني خسائر فادحة خلال العدوان على إيران وحرب الأيام الاثني عشر، لدرجة أن رئيس معهد وايزمان للأبحاث الصهيونية، في حالة واحدة فقط، اعترف بأن تكلفة الدمار الذي خلفته الهجمات الصاروخية الإيرانية على هذا المعهد البحثي تبلغ ملياري شيكل (عملة النظام الصهيوني).

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