عراقجي: الهجمات الإسرائيلية والأميركية ضد إيران تشكل تهديداً غير مسبوق لأمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحث مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، سُبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، وأكد استعداد إيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة باكستان.

وثمن وزير الخارجية الإيراني المواقف الحازمة لجمهورية باكستان الإسلامية في إدانة العدوان الإسرائيلي والأميركي على إيران، وشرح خلال اللقاء رؤية طهران تجاه التهديدات الأمنية التي خلّفتها هذه الاعتداءات غير المشروعة على استقرار منطقة غرب آسيا.

واكد عراقجي أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأميركية ضد إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ونظام عدم الانتشار، وتشكل تهديداً غير مسبوق لأمن المنطقة، ما يستدعي موقفاً موحداً وحاسماً من الدول الإقليمية لوقف هذا التمادي العدواني.

ومن جهته قال وزير الخارجية الباكستاني: نؤكد تضامننا الكامل مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأميركي، ونحن واثقون أن الشعب الإيراني سيتجاوز هذه التحديات وسيمضي بثبات نحو مزيد من التقدم والازدهار.

واكد وزير الخارجية الباكستاني ان اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين، خاصة على مستوى وزراء الخارجية، تُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ونحن على ثقة أن التعاون المشترك سيسرّع في إزالة العقبات وتوسيع العلاقات بين إسلام آباد وطهران.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التعاون الوثيق داخل المحافل الدولية.