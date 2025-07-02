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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:٣٨ م

إسلامي: صناعة إيران النووية لن تُدمر بالقصف وان مسير تقدمها سيستمر بثبات

إسلامي: صناعة إيران النووية لن تُدمر بالقصف وان مسير تقدمها سيستمر بثبات

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد اسلامي في إشارة إلى عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، أن الصناعة النووية ليست شيئًا يمكن تدميره بالقصف، بل ان صناعتنا النووية تكنولوجيتها محليتان ومتجذرتان في هذه الأرض والمياه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نقاش حول عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية: إن هذه العملية التي نفذوها في إيران كانت ضربة لميثاق الأمم المتحدة، وأظهرت أن قانون الغاب يسود في هذا العالم، وأن من لا يملك القوة لا يستطيع مواصلة حياته. وقد أدركت الأمة الإيرانية هذا الأمر جيدًا.

وأشار إسلامي إلى أن الصناعة النووية ليست شيئًا يمكن تدميره بالقصف، بل ان صناعتنا النووية تكنولوجيتها محليتان ومتجذرتان في هذه الأرض والمياه.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مسير تقدم صناعتنا النووية ستستمر بثبات.

/انتهى/

رمز الخبر 1960173
جواد ماستری فراهانی

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