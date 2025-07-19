قوة إيران العلمية والدفاعية دليلٌ على قدراتها الداخلية الهائلة

أفادت وكالة مهر للأباء، أشار حجة الإسلام والمسلمين السيد جواد الشهرستاني، خلال لقائه صباح السبت مع السيد جواد حسيني، رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في البلاد، إلى الإمكانات الكامنة في جمهورية إيران الإسلامية، قائلاً: "تتمتع إيران الإسلامية بمواهب وفيرة في مختلف المجالات العلمية، والتي إذا ما تم تحديدها وتوجيهها بشكل صحيح، يمكن أن تمهد الطريق لتقدم كبير ومستدام للبلاد".

وأكد على أن التعليم يلعب دورًا محوريًا في رعاية وتوجيه المواهب الشابة، وأضاف: "هناك مواهب لامعة في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الأساسية في البلاد، والتي يجب رعايتها بعناية ودعمها اللازم".

وأكد ممثل آية الله السيستاني: "إن شرط تحقيق النجاحات الكبيرة هو الاعتراف الدقيق بالقدرات الذاتية والتخطيط المبدئي المبني عليها. من خلال الاستفادة من الانضباط في العمل والجهد المستمر، يمكن الوصول إلى قمم العلم والتكنولوجيا".

في جانب آخر من كلمته، أشار حجة الإسلام والمسلمين الشهرستاني إلى تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات وقدرات البلاد في المجالين الطبي والعسكري، قائلاً: لقد حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم نجاحات كبيرة في تدريب الأطباء وتطوير التقنيات الدفاعية وتصنيع المعدات المتطورة، لدرجة أن دولًا مثل روسيا تستورد المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، من إيران.

وأكد على ضرورة الاستفادة القصوى من مواردنا الوطنية، مشددًا على أنه يجب ألا نسمح للدول الأخرى بامتصاص نخب بلادنا ورأس مالها البشري، وأن الحفاظ على هذه الموارد وتعزيزها هو السر الرئيسي لتقدم واستقلال إيران الإسلامية في المستقبل.

وأخيرًا، أكد ممثل آية الله السيستاني على ضرورة تفاعل المؤسسات الثقافية والاجتماعية مع المجموعات العلمية لاكتشاف المواهب الشابة وتعزيزها، وقال: إن دعم النخب العلمية وترسيخ ثقافة الثقة بالنفس سيلعب دورًا حاسمًا في التنمية المستدامة للبلاد.

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