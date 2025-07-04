الخارجية الايرانية: الخزي والعار على الكيان الصهيوني وحماته لاستهداف المدنيين الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اشارة الى العدوان الصهيوني على ساحة "قدس" في العاصمة طهران واستهداف المدنيين، نشر بقائي مقاطع من الفيديو من هذا الهجوم في صفحته الشخصية على منصة اكس وقال: هذه هي اللحظة التي استهداف فيها الكيان الصهيوني، المدنيين بالصاروخ في شوارع طهران في وضح النهار حيث ادى الهجوم الى انفجار كبير وشهدنا ان اشلاء الشهداء و كثير من السيارات تتطاير في السماء.

واضاف ان الكيان الصهيوني المعتدي ارتكب هذه الجريمة خدمة للمستشار الالماني.

وشدد بقائي بالقول ان هذا الهجوم يأتي في خانة ما يرتكبه الكيان الصهيوني من اعمال قذرة على مر عقود من الزمن خاصة في فلسطين المحتلة وفي منطقتنا بشكل عام، والمفارقة هي ان الغرب مازال يشجعه على ذلك.

وختم بالقول: الخزي والعار الدائم لمن يدعم الكيان الصهيوني الداعي للحرب ويبرر ما يرتكبه والذين وقفوا في جانب خطا من التاريخ وهم يعلمون هذا الخطأ.

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