إيران تُدين بشدة العدوان الصهيوني على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بشدة الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة من اليمن، بما في ذلك الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة رأس الخطيب للكهرباء.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية العدوان الصهيوني المتكرر على البنية التحتية الاقتصادية والعامة لليمن، بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات الطاقة ومخازن الأغذية، بأنها جريمة صارخة بحق الشعب اليمني، ودعا إلى وضع حد لتقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان ضد الشعب اليمني.

واعتبر بقائي أن استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب نتيجة الدعم الشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، هو العامل الرئيسي في استمرار اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، مؤكدًا أن جميع حكومات المنطقة والعالم تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لمواجهة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة ومعاقبة قادة هذا الكيان على ارتكابهم جرائم شنيعة.

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