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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ م

بقائي حول استئناف المفاوضات: على أمريكا اثبات التزامها بالمسار الدبلوماسي

بقائي حول استئناف المفاوضات: على أمريكا اثبات التزامها بالمسار الدبلوماسي

فيما يتعلق بإمكانية استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن على واشنطن، قبل كل شيء، أن تثبت التزامها الجاد بالمسار الدبلوماسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية: "يجب على الولايات المتحدة أن تُظهر التزامها الجاد بالدبلوماسية. لا ينبغي إساءة استخدام الدبلوماسية أو تحويلها إلى أداة للخداع أو الحرب النفسية ضد أعدائها".

وردًا على سؤال حول إمكانية استئناف المحادثات النووية في الأسابيع المقبلة، قال: "أعلم أن هناك اتصالات غير مباشرة. وزير خارجيتنا يجري محادثات مع عُمان وقطر ودول أخرى، وكما ذكرتُ، الدبلوماسية لا تتوقف أبدًا".

وبخصوص وضع المنشآت النووية الإيرانية في أعقاب الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا: "أعتقد أننا بحاجة أولًا وقبل كل شيء إلى فهم ما حدث. ما حدث كان عدوانًا واضحًا من إسرائيل، ثم الولايات المتحدة، على سلامة أراضينا وسيادتنا الوطنية".

وأضاف: "ما تعرضنا له على مدار اثني عشر يومًا كان عدوانًا غير مبرر على الشعب الإيراني. في هذا الهجوم، فقد العديد من الإيرانيين - قرابة ألف - أرواحهم في هذه الحرب الوحشية المفروضة على بلدنا".

وصرح بقائي: "تضررت منشآتنا النووية بشدة. لكن النقطة المهمة هي أن منشآتنا النووية خضعت لأشد عمليات التفتيش صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من أي عمل مغامر من قبل الكيان الصهيوني ضد البلاد، قائلاً: "أؤكد لكم أن قواتنا المسلحة مستعدة لأي مغامرة".

وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية سترد على أي عمل عدواني، وأضاف: "لقد أظهرنا ذلك خلال الأسبوعين الماضيين. لقد أثبتنا إرادتنا في الدفاع عن الوطن وكرامته بكل ما أوتينا من قوة".

رمز الخبر 1960203

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