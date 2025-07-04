الرئيس الايراني: قواتنا المسلحة لقنت المعتدين درسا بالغ الأهمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس مسعود بزشكيان خلال القمة السابعة عشرة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية (إيكو) في جمهورية أذربيجان: "بدأ الهجوم الإرهابي غير القانوني الذي شنه الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والمبادئ الدولية، بما في ذلك المادة الثانية، البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، واستمر بدعم من الجيش الأمريكي المعتدي".

وأضاف: خلال 12 يومًا من العدوان الغاشم، شُنّت سلسلة من الهجمات الإجرامية ضد القوات العسكرية خارج نطاق مهمتها، وأساتذة الجامعات، والمواطنين العاديين، والمنشآت النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى البنية التحتية العامة، مخلفةً خسائر بشرية وأضرارًا مادية جسيمة.

وأكد الرئيس: "بطبيعة الحال، دافعت قواتنا المسلحة، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، دفاعًا مشروعًا عن الشعب الإيراني الكريم، والسيادة الوطنية، وسلامة أراضي البلاد، ولقنت المعتدين درسًا قاسيًا، ومنعت انتشار الحرب في المنطقة".

وأكد بزشكيان: "أشكر المواقف المسؤولة لدول المنطقة، وكذلك أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي، خلال هذه الأزمة. وقد اعتمدت العديد من المنظمات والتكتلات العالمية، بما في ذلك الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بيانات حازمة تدين الهجمات على جمهورية إيران الإسلامية". تُعدّ القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) فرصةً لإدانة الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني، ولتسليط الضوء مجدداً على التهديدات الإقليمية والعالمية الناجمة عنه.

وأضاف رئيس بلادنا قائلاً: نحن في السنة الأخيرة من تطبيق رؤية منظمة التعاون الاقتصادي 2025. وهي رؤيةٌ لم تُحقق، للأسف، أهدافها المنشودة لأسبابٍ مُختلفة، منها الأوبئة. لقد أثمر التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) دروساً قيّمة خلال العقود الماضية، ينبغي أخذها في الاعتبار عند صياغة رؤية 2035.

وأضاف: يرتكز التعاون داخل منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) على أسسٍ متينةٍ أُرسيت عام 1964 من قِبل الدول الثلاث: إيران وباكستان وتركيا، في شكل منظمة التعاون الإقليمي للتنمية. في الواقع، يُعدّ التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) أقدم آليةٍ للتعاون الاقتصادي متعدد الأطراف في العالم النامي.

وصرح بزشكيان قائلاً: في هذه السنوات، وخاصةً بعد انضمام سبع دول في أوائل التسعينيات، تم إرساء هياكل وأطر عمل ممتازة للتعاون الإقليمي في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضاف الرئيس: لا تزال سياسة الجوار تُمثل أولويةً لدبلوماسية جمهورية إيران الإسلامية. بالنسبة لنا، تُمثل منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) فرصةً للتعاون بين الجيران، ومن هذا المنظور، فهي في طليعة دبلوماسيتنا الاقتصادية متعددة الأطراف. نؤمن بقوة منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وقدرتها الهائلة وإمكاناتها الفعلية. ويمكن للمنظمة أن تُعزز النمو والازدهار والتنمية والمرونة لدولها الأعضاء والمنطقة بأسرها.

وأكد بزشكيان: مع هذه المقدمة، ودون التطرق إلى قدرات وإمكانيات منطقة منظمة التعاون الاقتصادي، التي ندركها جميعًا، أود أن أشارككم، زملائي الكرام، آرائي ومقترحاتي لتحقيق تعاون أكثر فعالية وظهور منظمة تعاون اقتصادي أقوى في العقد المقبل.

وقال رئيس بلادنا: يجب أن تُحدد رؤية منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2035 آفاقًا محددة وقابلة للتحقيق. ومن أهم هذه الرؤى: رؤية منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2035. لا شك أن أحد أهم المؤشرات الرئيسية لأداء منظمة التعاون الاقتصادي هو مؤشر التجارة البينية، وهو للأسف أحد إخفاقات المنظمة. إن نسبة التجارة الإقليمية البالغة 8% لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وأضاف: كان أحد أهداف رؤية منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2025 تحقيق التجارة الحرة في ين دول منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي، وهو أمر لا يزال بعيد المنال. إن اتفاقية التجارة الحرة لدول منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي، التي ستُراجع وتُنفذ، إن شاء الله، لن تُلبي احتياجات المنطقة في السنوات العشر القادمة.

ينبغي بدء مفاوضات التجارة الحرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) في أقرب وقت ممكن

وصرح بزشكيان قائلاً: ينبغي بدء مفاوضات التجارة الحرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) في أقرب وقت ممكن، وبهدف إنشاء منطقة التجارة الحرة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي بحلول عام 2035. خلال هذه السنوات العشر، ستتاح للدول الأعضاء فرصة توفير متطلبات البنية التحتية الوطنية والإقليمية اللازمة لتشغيل منطقة التجارة الحرة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي.

وفي إشارة إلى رؤية منظمة التعاون الاقتصادي للنقل 2035، قال الرئيس: في قطاع النقل، نحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى توسيع التعاون في مجال النقل العابر والنقل على المستويين الإقليمي والدولي. ينبغي أن تتمتع الدول السبع غير الساحلية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بإمكانية وصول أقل تكلفة وأقصر وأسهل إلى المياه المفتوحة والأسواق العالمية. وتلعب جمهورية إيران الإسلامية دورًا في هذا الصدد.

وأضاف: من بين أمور أخرى، يمكننا الإشارة إلى تفضيلات وامتيازات جديدة في الموانئ ونقاط الدخول والخروج للدول غير الساحلية الأعضاء في منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي. ينبغي إنشاء شبكة مراكز لوجستية لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) وتجهيزها بأعلى المعايير الدولية في الموانئ والنقاط الحدودية.

وفي معرض إشارته إلى الرؤية الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي 2035، أكد بزشكيان: "أحدث ظهور تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة تطورات عميقة وواسعة النطاق في مختلف المجتمعات، وخاصة في مختلف المجالات. وللاستفادة من هذه التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يجب على الدول الأعضاء الاستعداد اللازم. فإذا اعتمدنا على اقتصاداتنا الوطنية في مجال الأعمال الرقمية والذكية، فلن تتاح لشركاتنا فرصة منافسة شركات تكنولوجيا المعلومات متعددة الجنسيات الكبرى".

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