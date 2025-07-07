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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٠٨ ص

اقامة مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) في السعودية وألمانيا

اقامة مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) في السعودية وألمانيا

تزامنًا مع أيام عزاء الإمام الحسين(ع) في العشرة الاولى من شهر محرم الحرام، أقيمت مراسم العزا الحسيني(ع) في دول أخرى، منها السعودية وألمانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباءت انها أُقيمت مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية يوم عاشوراء امس الاحد.

في هذه المراسم، التي حضرها أعضاء السفارة وعائلاتهم والمؤسسات التابعة لها، وصف علي رضا عنايتي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام الحسين (ع) بأنه منارةٌ وسفينةُ نجاةٍ للأمة الإسلامية وإيران العزيزة، مؤكدًا على عزة وشماخة إيران في مواجهة الأحداث.

اقامة مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) في السعودية وألمانيا

وفي هذه البرامج، التي أُقيمت ابتداءً من الليلة الثامنة من محرم تحت "خيمة السيدة زينب (عليها السلام)،" أنشد المعزون والمنشدون أناشيد وأهازيج.

وبمناسبة أيام عزاء الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، أُقيمت مراسم عزاء الأيام العشرة الأولى من محرم من الليلة السابعة وحتى يوم عاشوراء في قاعة مؤتمرات السفارة الإيرانية في ألمانيا.

اقامة مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) في السعودية وألمانيا

وفي الوقت نفسه، أُقيمت مراسم عاشوراء ومراسم عزاء محرم في مناطق أخرى من ألمانيا، بما في ذلك مدينة برلين، بحضور الشيعة والجمعيات الدينية في برامج متنوعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960304
جواد ماستری فراهانی

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