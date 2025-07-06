السيد الحوثي: نؤكد ثباتنا على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أبرز ما جاء في كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ضمن مسيرات إحياء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام:



- من النماذج الراقية الصمود والثبات والاستبسال في غزة ولبنان، والجمهورية الإسلامية في إيران وأحرار العراق والنهضة الإيمانية الكبرى في يمن الإيمان وأحفاد الأنصار.



- نؤكد ثباتنا على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني والعداء للعدو الإسرائيلي والأمريكي الذي هو عدو للإسلام وللمسلمين ويشكل خطورة على الأمة الإسلامية بكلها



- المخطط الصهيوني هو مخطط عدواني تدميري يستهدف الأمة في دينها ودنياها، ولن نألو جهدا في مواجهة ذلك العدو مع إخوتنا في محور القدس والجهاد والمقاومة ومع أحرار الأمة.



- مهما كانت التحديات والصعوبات وحجم التضحيات ومستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه.



يتبع..