بالصور..عراقجي يلتقي بعدد من نظرائه في دول اعضاء بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارحية الايراني السيد عباس عراقجي مع وزراء خارجية الهند والصين وروسيا ومصر على هامش قمة مجموعة بريكس في ريودي جانیرو البرازیل.

وناقش الجانبان في هذه اللقاءات العلاقات الثنائية واحدث التطورات في الساحة الدولية والاقليمية.

وخلال خطابه في قمة بريكس اليوم الاحد، اعتبر وزير الخارجية الايراني عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة علي إيران خرقا لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بكل ما اوتيت من قوة على اى عدوان على البلاد.

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