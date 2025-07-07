حاخام مناهض للصهيونية يلتقي عراقجي في البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الحاخام "إيسرول ديفيد فايس"، الموجود في البرازيل لحضور اجتماعات البريكس الجانبية، بوزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي وتباحث معه.

يُذكر أن فايس سبق أن زار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرازيل، وأعرب عن دعمه وتضامنه مع شعب وحكومة إيران، ووقع على سجل شهداء العدوان الصهيوني الغاشم لبلادنا.

وصل وزير خارجية بلادنا إلى ريو دي جانيرو (البرازيل) مساء السبت للمشاركة في قمة البريكس السابعة عشرة.

وأكد عراقجي في القمة: "إن مجموعة البريكس، التي تقوم على مبادئ تعزيز التعددية والعدالة والتعاون، ودعمت دائما النظام القانوني الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، تتمتع بمكانة مميزة للعب دورها الأساسي الذي لا مثيل له في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات غير المسبوقة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

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