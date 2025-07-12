حضور ايران في القمة العالمية الثانية عشرة للسكك الحديدية عالية السرعة في بكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القمة العالمية الثانية عشرة للسكك الحديدية عالية السرعة التابعة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) عُقدت في بكين (عاصمة الصين) بحضور جبارعلي ذاكري، الرئيس التنفيذي لسكك حديد جمهورية إيران الإسلامية، وذلك من الثلاثاء (8 يوليو) إلى الجمعة (11 يوليو) من هذا العام.

وفي هذا الحدث المهم، اجتمع أكثر من 2000 متخصص ورؤساء تنفيذيين لشركات السكك الحديدية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ومديرين وخبراء وشركات عاملة في قطاع السكك الحديدية من جميع أنحاء العالم لتبادل معارفهم وخبراتهم ورسم ملامح مستقبل النقل بالسكك الحديدية.

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