الصين تنفي ارسال معدات لإنتاج الصواريخ أو انظمة دفاع جوي الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن صحيفة إسرائيل اليوم، نفت السفارة الصينية في تل ابيب في بيان لها التقرير المزعوم لصحيفة "ميدل إيست آي" حول نقل معدات إنتاج صواريخ أو أنظمة دفاع جوي إلى إيران.

كما أكدت سفارة بكين أن الصين لا تُصدر أسلحة أبدًا إلى الدول المشاركة في الحروب.

وينص جزء من بيان بكين على ما يلي: تُعلن السفارة الصينية عدم صحة محتوى هذا التقرير. ووفقًا لمبادئها وقواعدها، لا تُصدر الصين أسلحة أبدًا إلى الدول المشاركة في الحروب، كما تُراقب بدقة تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

وينص البيان على ما يلي: بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتبنى الصين نهجًا حذرًا ومسؤولًا تجاه تصدير السلع العسكرية.

وأفاد موقع "ميدل إيست آي" يوم الاثنين أن الصين نقلت أنظمة صواريخ أرض-جو متطورة، في إشارة أخرى إلى تنامي العلاقات العسكرية بين طهران وبكين.

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