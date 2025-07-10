قاليباف: قائد الثورة حضر في غرفة العمليات واعطى التوجيهات للقادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في مقابلة مُفصّلة، إلى مختلف مجالات وأبعاد الحرب المفروضة من قِبل الكيان الصهيوني على إيران، وشرح دور قاىد الثورة، والتماسك الوطني، وتشكيل نواة صلبة من ٩٠ مليون إيراني في الدفاع عن البلاد. كما شرح تفاصيل وأخبارًا جديدة حول أبعاد العمليات الصاروخية الإيرانية في هذه الحرب.

في هذه المقابلة، أشار قاليباف إلى الهيمنة الصاروخية الإيرانية على سماء وأرض الأراضي المحتلة، مُعلنًا نجاح هجمات إيران الصاروخية بنسبة 90% في النصف الثاني من الحرب، وقال: أعلن مركز الدراسات الأمنية التابع للكيان الصهيوني أن عدد جرحى هذا النظام بلغ 3520، وبناءً على هذا العدد المُعلن من الجرحى، يكون النظام قد تكبد أكثر من 500 قتيل.

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "أخرج قائد الثورة القوات المسلحة من حالة الصدمة في غضون ساعات قليلة. كان في غرفة العمليات، كما في عام 1970، وكان يُعطي التوجيهات للقادة شخصيًا".

وأكد قاليباف: "إن القادة الذين عُيّنوا أشخاص جديرون، وهم بمثابة جيل القادة الشهداء الذين نزلوا إلى الميدان فورًا وأطلقوا 150 صاروخًا على الكيان الصهيوني بعد 17 ساعة من شن العدوان".

وأكد أيضاً: خلال الحرب الأخيرة، تم تحديث الخطط العملياتية لإيران باستمرار، وكانت هذه الحرب بمثابة تمرين حقيقي لردع الصواريخ الإيرانية، ونتيجة لهذه العمليات، بالإضافة إلى المراكز العسكرية للكيان التي تم تدميرها، فشلت أيضاً أنظمة الدفاع للكيان.