قاليباف يزور مقبرة شهداء عدوان الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف مقبرة شهداء بهشت زهراء في طهران وقدم الاحترام لشهداء غزو الكيان الصهيوني لبلادنا.

زار قاليباف، الذي ذهب إلى بهشت الزهراء (عليها السلام) في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قبور الشهداء محمد حسين باقري، أمير علي حاجي زاده، رباني، محمود باقري، باغبان، وغيرهم، وكذلك قبور الأطفال والشباب والعائلات الذين استشهدوا في غزو الكيان الصهيوني لبلادنا، وكذلك شهداء آخرين من هذه الحرب المفروضة المدفونين في قطعة 42 من بهشت الزهراء (عليها السلام)، وأشاد بالمكانة العالية لهؤلاء الشهداء.

كما زار رئيس مجلس النواب قبور الشهيدين حسن باقري وحسن طهراني مقدم والشهداء الآخرين المدفونين في هذه البقعة الواقعة في القطعة 24 من مقبرة الشهداء.

وخلال هذا الحضور تحدث عدد من أهالي وذوي الشهداء المتواجدين في مقبرة الشهداء مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

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