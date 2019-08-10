الصهيوني يلعب بالنار بمشاركته في التحالف الامريكي ضد إيران

وكالة مهر للأنباء - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" فيما يتعلق بالأخبار المنتشرة مؤخراً عن عزم "الكيان الصهيوني" على المشاركة بالتحالف "الامريكي" لحماية السفن في الخليج على حد قولهم: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التحالف الأمريكي عاملا على زعزعة الأمن وأن حضور العدو الصهيوني في هذا التحالف، سيهدد أمنه وأراضيه وحكمه، وسيؤدي إلى تفاقم المشاكل في المنطقة.وأضاف أن سياسة الردع لدى البلاد تحفظ لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا ورد هذا التهديد، ولن نتوانا في حقنا قيد أنملة، وان عواقب هذه الأعمال على عاتق النظام "الأمريكي" و"الكيان الصهيوني".واضاف "موسوي" فيما يتعلق بعزم امريكا على تشكيل إئتلاف لحماية الحركة البحرية في الخليج الفارسي قال: بالنظر لكون إيران جزء من هذه المنطقة وإمتلاكها 1500ميل ساحلي في هذه المنطقة، وبالرجوع إلى المسؤولية التاريخية، تعتبرإبرن الخليج الفارسي جزء من أراضيها وإن حمايته تقع على عاتق الدولة الإيرانية، وعليه فإن حضور قوات خارجية لحماية الخليج تحت اي مسمى كان، ليس فقط لن يؤمن الخليج إنما سيكون عامل أساسي لإيجاد المشاكل وتفاقمها في المنطقة.وكان قد صرح وزير خارجية الكيان الصهيوني "اسرائيل كاتس"ان بلاده -بما تملكه من معلومات- ستكون عنصر فعال في هذا التحالف، وان حضورها في هذا التحالف بما يتعلق بمسألة المعلومات سيكون صفقة رابحة "للكيان"، وإيضاً يرى أن حضورهم سيؤدي إلى تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية، وسيعود بالنفع على "الكيان" فيما يتعلق بسياسة الردع ضد إيران والوقوف في وجهها على حد قوله.

إن حضور الكيان الصهيوني في هذا التحالف يُفسر في هذه الأسباب التالية ويحمل نتائج غير محمودة

1_إحتواء إيران وضبطها والسيطرة عليها من أهم الأسباب التي دفت الكيان الصهيوني على هذه الخطوة.

2_التعاون مع سياسة العداء الامريكية ضد إيران وتقوية هذه السياسة.

3_الحفاظ على امن أذناب أمريكا من الانظمة العربية.

4_ تطبيع العلاقات مع الأنظمة العربية، وعليه اقترح وزير خارجية الكيان الصهيوني أن الخطوة الثانية هي إمضاء معاهدة لتطبيع العلاقات مع جميع دول الخليج.

5_مشاركة دول اوروبية في هذا التحالف كألماني وفرنسا، يعتبر بمثابة موت الإتفاق النووي.

6_حضور العدو الصهيوني في هذا التحالف بمثابة تهديد صريح للأمن الإيراني وأن إيران لها الحق في الدفاع المشروع عن امنها الذي ينطبق مع منشور الامم المتحدة.

7_وفي طبيعة الحال إنشاء تحالف في الخليج الفارسي يعتبر معارض لمنشورالأمم المتحدة ويحتاج إلى الإذن من مجلس الامن، وذلك وفقاً للمادتين 52و53من المنشور الأمم المتحدة.

8_حضور "الكيان الصهيوني" في هذا التحالف يحمل رسالة مفاده أن المشكلة الاساسية في المنطقة هي إيران وليست الكيان الغاصب.

9_ تشكيل تحالف أمريكي يعتبر بمثابة قرع طبول الحرب من قبلهم

10_ إذا ما استراح "بن غورن" من الجبهة الشرقية للعرب ويستطيع الآن النوم بامن وأمان عليه ان يعلم ان محور المقاومة لن يسمح له بالهناء والراحة

11_واخيراً فإن حضور الكيان الصهيوني في هذا التحالف يعتبر بمثابة إعلان الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإن إيران من حقها ووفقاً للقانون الدولي الدفاع عن نفسها. /انتهى/