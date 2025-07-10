الهلال الاحمر الايراني: 70٪ من جرحى عدوان الكيان الصهيوني من المدنيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند ان 70 بالمائة من جرحى عدوان الكيان الصهيوني، هم من المدنيين مضيفا ان هذا العدوان تسبب بتضرر 8 الاف منزل واصابة اكثر من 5 الاف شخص.

واضاف كوليوند الذي رافق مدير مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي خلال لقائه محافظ همدان (غرب) ان المستشفيات ومخازن الغذاء ومراكز العلاج والاحياء السكنية والوحدات الانتاجية وحتى الحقول الزراعية، تعرضت لهجمات العدو، في حين ان هذه الاجراءات تمثل خرقا صارخا لمبادي القانون الدولي.