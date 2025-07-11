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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:٣٥ م

خلال زيارته لقاعدة الشهيد لشكري الجوية؛

قائد الجيش الإيراني: مهمة الجيش هي الحفاظ على وحدة اراضي واستقلال البلاد ويواصل مهمته بكل قوة

قائد الجيش الإيراني: مهمة الجيش هي الحفاظ على وحدة اراضي واستقلال البلاد ويواصل مهمته بكل قوة

اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، اللواء امير حاتمي ان مهمة الجيش هي الحفاظ على وحدة أراضي البلاد واستقلالها ونظامها وويواصل مهمته بكل قوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار اللواء امير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني، مختلف أقسام الوحدة أثناء زيارته لقاعدة الشهيد لشكري الجویة.

وفي لقاء مع طياري هذه القاعدة، قال اللواء حاتمي: "مهمة الجيش هي الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقلالها ونظامها. إن الجانب الرئيسي للحفاظ على وحدة أراضينا هو الحفاظ على النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الإسلامية هي التي حافظت على وحدة أراضينا".

وأضاف قائد الجيش: "يواصل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفيذ مهمته بكل قوة. لقد أثبتنا خلال الأعوام الثمانية من الدفاع المقدس أننا لن نسمح مطلقا بفصل شبر واحد من التراب الإيراني عنها".

رمز الخبر 1960450
جواد ماستری فراهانی

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