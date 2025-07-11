الخارجية الإيرانية: دعم المستشار الالماني للعدوان الصهيوني على إيران بمثابة التواطؤ فيه

البقاعي: الموافقة على الظلم بمثابة التواطؤ في ارتكابه

وردا على دعم المستشارة الألمانية للعدوان العسكري الذي يشنه النظام الصهيوني ضد إيران، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الموافقة على القسوة بمثابة التواطؤ في ارتكابها".

وبحسب وكالة مهر للأنباء، كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على شبكة إكس بشأن المسؤولية الدولية للحكومة الألمانية عن دعم المستشارة الألمانية للعدوان العسكري للنظام الصهيوني ضد إيران:

"تصر المستشارة الألمانية على دعم الفظائع والجرائم الشنيعة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي على حساب تجاهل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."

ولا بد أن السيد ميرتس، وهو خريج كلية الحقوق، يعلم جيداً أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من الميثاق، ويعتبر عملاً إجرامياً شنيعاً.

إن الموافقة على القمع بمثابة التواطؤ في ارتكابه. إن الدعم المستمر والمستمر من قبل المستشارة الألمانية للعدوان العسكري الذي يشنه النظام الصهيوني ضد إيران وجرائم الحرب التي ارتكبت خلاله، قد جعل الحكومة الألمانية مسؤولة دولياً عن التواطؤ والمساعدة والتحريض على هذا العمل غير القانوني والإجرامي الذي يرتكبه هذا النظام، ويجب محاسبة الحكومة الألمانية في هذا الصدد.