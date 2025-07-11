مستشار قائد الثورة: لم نعد نثق مطلقا بالولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الاسلامية للجزيرة: "ندرس حاليا رسائل تلقيناها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات".

وأكد علي لاريجاني: "بعد الحرب علينا لم نعد نثق مطلقا بالولايات المتحدة الأمريكية".

وقال مستشار قائد الثورة خلال كلمة له في مراسم تأبین مسؤول فرع فلسطين في قوة القدس الايرانية، الشهيد الفريق سعيد ايزدي المعروف بالحاج رمضان التي أقيمت اليوم الجمعة: لقد أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أضحوكة هذه الأيام.

وأضاف لاريجاني: "نظرية أميركا في عهد ترامب هي إما الاستسلام أو القتال ولم تنجح هذه النظرية في السنوات الأخيرة.

وأوضح: "إنها حركة سخيفة تريد بصوت عالٍ إخضاع الأمم ولكن الشرق الأوسط الجديد سيكون شرقا أوسطا قادرا على الصمود.

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