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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:١٨ ص

إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا

إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانیة العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي على حسابه على منصة اكس للتواصل الاجتماعي: "مرة أخرى، يستهدف إدمان أمريكا على التسلط والعقوبات أمة مستقلة عازمة على حماية حقها في تقرير المصير والحفاظ على استقلالها وكرامتها.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سياستها الإجرامية المتمثلة في الحصار الاقتصادي على كوبا، حزمة جديدة من العقوبات على الشعب الكوبي.

ندين بشدة هذه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي.

لن تؤثر هذه الإجراءات القاسية وغير القانونية على إرادة الشعب الكوبي وقيادته في مقاومة سياسات الهيمنة الأمريكية.

إن إيران، التي تخضع لعقوبات أمريكية غير قانونية منذ عقود، تعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة كوبا، وتتمنى لها مزيدًا من القوة والاستقرار في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية."

/انتهى/

رمز الخبر 1960542

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