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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٦ ص

استئناف الرحلات الجوية في مطار خرم‌آباد بشكل طبيعي

استئناف الرحلات الجوية في مطار خرم‌آباد بشكل طبيعي

 أعلن مدير مطار شهداء خرم‌آباد، عباس نظري زاده، أن الرحلات الجوية في المطار عادت إلى جدولها المعتاد اعتبارًا من اليوم السبت، 21 من شهر تير (الموافق 12 يوليو/تموز).

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح نظري زاده أن الرحلات كانت معلقة على مدى أربعة أسابيع بسبب تداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي شنّها الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم على إيران. ومع عودة الأوضاع إلى طبيعتها والحصول على التصاريح اللازمة، ينطلق اليوم أول خط طيران ركّاب من مطار "شهداء خرم‌آباد" في اتجاه خرم‌آباد – طهران – خرم‌آباد.

وأضاف أن الرحلات المجدولة لشركة «ماهان» للطيران اليوم السبت ستكون كالآتي: الإقلاع من طهران في الساعة 14:15، الوصول إلى خرم‌آباد في الساعة 15:15، ثم الإقلاع من خرم‌آباد في الساعة 16:15.

/انتهى/

رمز الخبر 1960473

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