لافروف: نحذّر واشنطن وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف لافروف أنّ مشاركة جنود من جيش كوريا الشمالية في المعارك ضدّ القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك "جاءت لتؤكّد بصورة ملموسة أنّ الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين البلدين أساس متين لأخوة قتالية لا تُقهَر".

وجاء ما قاله لافروف خلال لقائه نظيرته الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، اليوم السبت، في مدينة ووسان شرقي كوريا الشمالية، في اجتماع ضمن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين خارجيتَي البلدين، اللّذين عقدا اتفاقية دفاع مشترك.

يُذكر أنّ وزير الخارجية الروسي كان وصل إلى مدينة وونسان، التي تضمّ منشآت صاروخية وبحرية، بعد أن غادر العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوبي شرقي آسيا، "آسيان".

ومن المقرّر أن يتوجّه لافروف إلى الصين بعد كوريا الشمالية، من أجل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون"، الذي ينعقد يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

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