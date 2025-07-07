عراقجي للافروف: جميع الحكومات مُلزمة بحماية السلام والأمن الدوليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، على هامش قمة بريكس في البرازيل، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، ونوقشت التطورات الإقليمية في أعقاب عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على بلدنا.

وفي معرض إشارته إلى عواقب وآثار العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، أكد وزير خارجية بلادنا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع عن البلاد بقوة ومحاسبة المعتدين.

كما أشار وزير الخارجية إلى الضربة القاضية التي وجهها العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والدبلوماسية ونظام منع الانتشار، وأكد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي وجميع الحكومات في الوفاء بواجباتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير الخارجية الروسي، في إشارة إلى موقف بلاده في إدانة الهجمات غير القانونية على إيران، بما في ذلك على المنشآت النووية السلمية، على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن في المنطقة، وأعلن استعداد روسيا للمساعدة في هذا الصدد، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن الدولي.

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