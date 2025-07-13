الموافقة على الخطوط العامة لبرنامج تعزيز القوات المسلحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال إبراهيم رضائي، في وصفه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد 13 يوليو/تموز): "في هذا الاجتماع، تمت الموافقة على الخطوط العريضة العامة لخطة تعزيز القوات المسلحة في مواجهة شاملة لجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني بحضور مسؤولين من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وجيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإسلامي، وأحيلت إلى لجنة الدفاع التابعة للهيئة لمزيد من المراجعة."

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إلى أن مشروع القانون المذكور وقع عليه 120 عضوا في البرلمان وأن واضعه هو علي خضريان ممثل شعب طهران في المجلس التشريعي:" خلال مناقشة هذه الخطة، أبدى أعضاء اللجنة ومسؤولون من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والجيش والحرس الثوري آراءهم بشأن هذه الخطة".

وأضاف: "في هذا الاجتماع، أكد نائب وزير الدفاع أننا نسعى بجدية ودعم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى تعزيز موارد الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية. كما قدم كل مسؤول تقريرًا عن مجال مهمته".

كما صرح ممثل شعب دشتستان في البرلمان: "لقد تمت الموافقة على المخطط العام لخطة تعزيز القوات المسلحة في المواجهة الشاملة لجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني بمادة واحدة و3 بنود، وهناك إمكانية لإجراء تغييرات عليها، وفي هذه الخطة، يُطلب من منظمة تخطيط الميزانية ووزارة النفط إنفاق 100% من ميزانية الدفاع للعام الايراني الحالي فيما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، فضلاً عن الميزانية غير الممولة المتبقية لعام 1403 فيما يتعلق بمشاريع دفاعية خاصة.".

أشار رضائي إلى أن هيئة التخطيط والميزانية مُلزمة أيضًا بدفع كامل الحصة السنوية من مقررات المجلس الأعلى للأمن القومي المتعلقة بتعزيز القدرة الدفاعية. وفي الوقت نفسه، يُلزم البنك المركزي أيضًا بتقديم تسهيلات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة من خلال صرف الموارد المجمدة وغيرها من الموارد لتنفيذ خطط الدفاع الطارئة.

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