بروجردي: إيران الإسلامية ستصبح من القوى الرائدة عالميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، شارحًا أبعاد شخصية الشهيد طهرانجي، قائلاً: كان شخصية علمية بارزة تدرب في مدرسة الإمام الخميني (رض) وسماحة القائد. كان الشهيد طهرانجي شخصية متدينة ومجتهدة للغاية، وكان يُعتبر من كبار المديرين الناجحين في جمهورية إيران الإسلامية. كان بحقّ أحد أبرز علماء بلادنا، ولذلك استهدف الأعداء هذه الشخصية العلمية باغتيالٍ جبان.

وأكّد بروجردي أن الأعداء لن يستخلصوا أيّ استنتاجات من هذا العمل، وأضاف: "لا يعلم الأعداء أن الطلاب الذين تدرّبوا على يد هؤلاء العلماء سيواصلون مسيرتهم بحماسٍ متزايد، وستصبح إيران الإسلامية في نهاية المطاف من القوى الرائدة والمتفوقة في العالم، ورمزًا للقوة الإسلامية".

وفي إشارةٍ إلى مسؤولية الشهيد طهرانجي كرئيسٍ لجامعة آزاد الإسلامية، قال: "كنتُ نائبًا لرئيس جامعة آزاد الإسلامية للشؤون الدولية لمدة عامٍ ونصف، وكنتُ على تواصلٍ دائمٍ معه. كان كريمًا للغاية. كان دائمًا ما يُرى أن الابتسامة لم تفارق وجهه. في أصعب الظروف، كان مديرًا بارعًا، يتمتع بنهجٍ مدروسٍ وبعيد النظر، وكان مُخطّطًا بارعًا، ويتخذ خطواتٍ بالغة الأهمية في المجال العلمي لبلادنا".

واختتم بروجردي حديثه مُذكّرًا بأن الشهيد طهرانجي لم يكن أول عالم يُغتال، وسنواصل طريقه بجديةٍ أكبر.

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