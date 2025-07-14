إيران لم تنشر اى صورة تحاكي هجوما نوويا على الكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر حساب يطلق على نفسه اسم "أخبار بريكس" مؤخرًا على منصة X (تويتر سابقًا) صورة يزعم أنها تحاكي هجومًا نوويًا على إسرائيل، مدعيًا أن إيران نشرتها.

هذا الادعاء عارٍ تمامًا عن الصحة ولا علاقة رسمية للحساب بمجموعة بريكس. وانه لا يوجد ما يُشير إلى أن الصورة نُشرت أو أيدتها أي وسيلة إعلامية إيرانية أو هيئة حكومية أو مصدر تابع. في الواقع، البحث في منصات التواصل والإعلام الإيرانية الرسمية لم يثبت أي أثر للمحتوى المعني.

الحساب المزور والصورة المزورة

يبدو أن هذا المنشور جزء من اتجاه أوسع لحملات تضليل إعلامي تهدف إلى تصعيد التوترات أو إثارة ردود فعل في ظل مناخ جيوسياسي حساس.

مع أن الصورة نفسها قد تكون مُولّدة أو مُفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن نسبتها الخاطئة إلى إيران تعكس محاولةً مُتعمّدةً للتلاعب بالروايات على منصات التواصل الاجتماعي.

حتى الآن، لم تُقرّ الحكومة الإيرانية ولا أي جهة تابعة لمجموعة البريكس بمسؤوليتها عن الصورة، ولا يزال مصدرها غير مُوثّق.

مانتهى/