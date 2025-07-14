الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد خمسة من المسعفين و 126 امرأة و41 طفلا خلال العدوان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، ليوم الاثنين.

في هذا المؤتمر الصحفي، قدم كوليوند تقريرًا عن خسائر الحرب اللاإنسانية التي شنها الكيان الصهيوني على إيران لمدة 12 يومًا.

أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني في التقرير أن خمسة من رجال الإنقاذ استشهدوا أثناء تأدية واجبهم جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن 126 امرأة و41 طفلاً استشهدوا خلال ايام الحرب الصهيونية على البلاد.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استهداف حوالي 8200 منزل سكني، منها 400 منزل دُمر بالكامل.

وقال كوليوند إن الإجراءات الإسرائيلية منعت عمال الإنقاذ من أداء واجبهم، مضيفا أن إسرائيل استهدفت عمدا سيارات الإسعاف وعمال الإنقاذ.

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