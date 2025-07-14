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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ ص

الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد خمسة من المسعفين و 126 امرأة و41 طفلا خلال العدوان الصهيوني

الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد خمسة من المسعفين و 126 امرأة و41 طفلا خلال العدوان الصهيوني

أعلن بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني اليوم الاثنين، عن استشهاد خمسة من رجال الإنقاذ أثناء تأدية واجبهم جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن استشهاد 126 امرأة و41 طفلا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، ليوم الاثنين.

في هذا المؤتمر الصحفي، قدم كوليوند تقريرًا عن خسائر الحرب اللاإنسانية التي شنها الكيان الصهيوني على إيران لمدة 12 يومًا.

أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني في التقرير أن خمسة من رجال الإنقاذ استشهدوا أثناء تأدية واجبهم جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن 126 امرأة و41 طفلاً استشهدوا خلال ايام الحرب الصهيونية على البلاد.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استهداف حوالي 8200 منزل سكني، منها 400 منزل دُمر بالكامل.

وقال كوليوند إن الإجراءات الإسرائيلية منعت عمال الإنقاذ من أداء واجبهم، مضيفا أن إسرائيل استهدفت عمدا سيارات الإسعاف وعمال الإنقاذ.

/انتهى/

رمز الخبر 1960556
جواد ماستری فراهانی

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