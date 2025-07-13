"بن غفير" قد يستقيل إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع حماس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية توقعت أنه في حال توقيع اتفاق مع حركة حماس بشأن غزة فمن المرجح أن يستقيل إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي من الحكومة الائتلافية الحالية للكيان.

وأوضحت الهيئة أنه خلف كواليس المفاوضات الجارية مع حركة حماس في قطر، هناك أزمة في الائتلاف الحاكم في الكيان الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، سيعقد اجتماعا خاصا، لم يحدد موعده بعد، مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمنع انهيار الائتلاف الحاكم في تل أبيب.

من ناحية أخرى، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن سموتريتش قد لا يغادر الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة حاليا جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، بوساطة قطر ومصر، وبمشاركة الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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