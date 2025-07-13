نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى الهاوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب غولان عبر منصة "إكس"، أن "نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير يطيحون بالصفقة مرة تلو الأخرى"، في إشارة إلى مفاوضات تبادل الأسرى، مؤكداً أن "حياة الجنود والأسرى لا تعني لهم شيئاً مقارنةً بالحفاظ على مناصبهم".

وحمّل غولان من وصفهم بـ "الأقلية المتطرفة" مسؤولية استمرار الحرب وعرقلة أي اتفاق، داعياً إلى الإطاحة بالحكومة "لإنقاذ الأرواح ومستقبل البلاد".

ووفق التقرير الأميركي الذي أشار إليه غولان، فإنّ نتنياهو تعمّد تمديد الحرب على قطاع غزة خدمة لأهدافه السياسية، بما في ذلك تحسين شعبيته والبقاء في الحكم، كما رفض اتفاقاً كان من شأنه إطلاق سراح 30 أسيراً إسرائيلياً، خوفاً من تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ما ورد في التقرير، واصفاً إياه بمحاولة "لتشويه صورة إسرائيل وجيشها وقيادتها"، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

ويأتي هذا السجال بعد أشهر من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمنع غولان من أداء الخدمة الاحتياطية وسحب امتيازاته العسكرية، في أعقاب مواقف انتقادية سابقة اتهم فيها "إسرائيل" بشن حرب ضد المدنيين وقتل الأطفال.

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