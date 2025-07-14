موسكو: الاتصالات بيننا وبين دمشق بشأن القواعد الروسية مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فيرشينين في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أؤكد أننا نواصل بالفعل الاتصالات مع دمشق بشأن القضايا كافة. وبشكل عام، تربطنا بالشعب السوري علاقات ودية طويلة الأمد، وأؤكد، بشكل خاص، مع الشعب السوري، أنه لا داعي للحديث عن الأنظمة في هذه الحالة".

وأضاف: "نحن نواصل هذه الاتصالات حالياً من أجل التوصل إلى حل يلبّي مصالح روسيا ومصالح دمشق ومصالح الاستقرار الإقليمي".

وفي السياق نفسه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي السابق ميخائيل بوغدانوف في 20 يونيو/حزيران أن وزارة الخارجية الروسية تواصل اتصالاتها مع سوريا بشأن مسألة القواعد الروسية، وتأمل التوصل إلى تفاهم متبادل.

وقال بوغدانوف للصحافيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نحافظ على اتصالاتنا بالطبع. كل شيء يسير على ما يرام حالياً".

وتابع: "آمل أن نتوصل إلى تفاهم متبادل مع السلطات الجديدة. لقد جرت بالفعل محادثات حول هذا الموضوع".

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