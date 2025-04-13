وزير الخارجية التركي: أردوغان يعتزم زيارة سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير تركيا في سوريا برهان كور أوغلو، قال ىالجمعة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن زيارة أردوغان لسوريا “قد تتم في المستقبل القريب”، مؤكداً أن أنقرة تُنسّق بشكل منتظم مع موسكو بشأن الملف السوري، وأن اجتماعات دورية تُعقد بين وفود البلدين.

وأشار السفير إلى أن العلاقة بين البلدين الجارين تُبنى على أسس من الثقة المتبادلة، وفي هذا الإطار، تم توجيه دعوة رسمية إلى الجولاني للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتطرّق كور أوغلو إلى المحادثات “التقنية” الجارية بين تركيا وإسرائيل في أذربيجان بشأن تفادي التصادم داخل الأراضي السورية، مؤكداً رفض أنقرة للهجمات الإسرائيلية، قائلاً: “دمشق لا تشكّل تهديداً على إسرائيل، ونشعر بأننا ملزمون بدعم سوريا حتى في مجال الدفاع عن نفسها، وهناك بعض التفاهمات في هذا المجال”، واصفاً إسرائيل بـ”الدولة المعتدية في كل المنطقة”.

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