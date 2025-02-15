إيران وروسيا تجريان مباحثات حول آخر التطورات في غرب آسيا وخاصة في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن محمد رضا رئوف شيباني الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في منطقة غرب آسيا التقى وأجرى محادثات مع ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول أفريقيا وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي خلال زيارته إلى موسكو.

وفي هذا اللقاء الثنائي، بحث رئوف شيباني والمسؤولون الروس آخر التطورات في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا، وتشاوروا بشأنها.

وفي هذا الاجتماع، أكد الطرفان احترامهما والتزامهما الثابت بوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وشددا على أهمية الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الاستقرار في هذا البلد وفق المبدأ المذكور.

وأكد الطرفان أيضاً على اعتقادهما بأن القضايا الداخلية السورية ينبغي حلها من قبل الأطراف السورية عبر الحوار الشامل وبمشاركة كل التيارات السياسية والعرقية والدينية.

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